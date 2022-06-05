Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi

05.06.2022 20:22

Birçok sinema filmi ve dizide aldığı rollerle tanıdığımız oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

TERZİOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Terzioğlu sosyal medya hesabından "Filim-San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

İLKER KURT KİMDİR?

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

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Kaynak: DHA

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