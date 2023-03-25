Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı oldu

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Üvey Baba, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Kiralık Aşk dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını duyuran Fırtına, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti'den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahcup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.