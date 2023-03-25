Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı oldu

25.03.2023 10:01

Başarılı oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı. Sosyal medya hesabından kararı açıklayan Fırtına, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda başvurumu yaptım. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Üvey Baba, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Kiralık Aşk dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını duyuran Fırtına, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti'den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahcup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Amerika'da yeşiller partisinden millet vekili adayı olmuş yeşil yolda yürüyen anti kapitalist pos bıyıklı yoldaş kerem Cevap Yaz 17 27 Yayından Kaldır
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Kerem Fırtına, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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