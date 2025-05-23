Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı
23.05.2025 08:18
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Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş'taki evinde sosyal medyadan tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Sulukahya hastanede yoğun bakımda, saldırgan ise gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle aynı sahneyi paylaşmış deneyimli oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI KADINI EVİNE DAVET ETTİ

Alınan bilgilere göre uzun süredir Hollanda'da yaşayan ve zaman zaman İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalan Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadını evine davet etti. İddiaya göre eve gelen kadın ile emektar oyuncu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

KAVGA KANLI BİTTİ: KOMŞUSUNA SÜRÜNEREK ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, Mehmet Serdar Sulukahya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan oyuncu, son bir çabayla alt kat komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.

Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sulukahya, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen oyuncunun tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli kadının gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE AYNI PROJEDE YER ALDI

Mehmet Serdar Sulukahya Beyaz Ölüm, Hülyam, Yakılacak Kadın gibi filmlerde oynamış ve Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle çalışmıştı.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Furkan Duman:
    60 yaşındasın , toprağa gireceksin Allah'ın huzuruna çıkacaksın bir namaz kılmak yerine hâlâ dünyevi heveslerin peşinden koşuyorsun ölüm var ve sen her yerden dönülür sanıyorsun devam et bakalım.. 42 13 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Allah'ın salagi filmde oynamış ama hayat bilgisinden sıfır otur 19 10 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    babam hep derdi seeeeeennnnnnn snin kurbanısın 14 4 Yanıtla
  • aragorn:
    FİYATTA ANLAŞAMADILAR BENCE 5 1 Yanıtla
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