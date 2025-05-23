Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle aynı sahneyi paylaşmış deneyimli oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'taki evinde bıçaklı saldırıya uğradı. 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alınan bilgilere göre uzun süredir Hollanda'da yaşayan ve zaman zaman İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalan Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadını evine davet etti. İddiaya göre eve gelen kadın ile emektar oyuncu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Sabah'ın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, Mehmet Serdar Sulukahya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan oyuncu, son bir çabayla alt kat komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sulukahya, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen oyuncunun tedavisi devam ediyor.
Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli kadının gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Mehmet Serdar Sulukahya Beyaz Ölüm, Hülyam, Yakılacak Kadın gibi filmlerde oynamış ve Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle çalışmıştı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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