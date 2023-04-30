Oyuncu Melis Sezen, gözlerden uzakta aşk yaşadığı yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi - Son Dakika
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Oyuncu Melis Sezen, gözlerden uzakta aşk yaşadığı yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi

30.04.2023 13:07

Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Atilla Bingöl ile bir eğlence mekanında dans ederken görüntülendi.

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisindeki Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. Rol aldığı dizilerle sık sık konuşulan oyuncu bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

GECE BOYUNCA DANS ETTİLER

Erol Köse'nin haberine göre, güzel oyuncu Melis Sezen'in bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, gece boyunca Bingöl ile samimi şekilde dans etti. Sevgilisiyle eğlenen Sezen'den görüntülere henüz bir açıklama gelmedi.

Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi
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Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi Melis Sezen, yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi

Atilla Bingöl, Melis Sezen, Gülcemal, Bingöl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Melis Sezen, gözlerden uzakta aşk yaşadığı yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Melis Sezen, gözlerden uzakta aşk yaşadığı yeni sevgilisi Atilla Bingöl ile görüntülendi - Son Dakika
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