Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek

Show TV'nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz dizisine İman Elbani dahil oldu.

AZİZ DİZİSİNDE EŞİ İLE BİRLİKTE OYNAYACAK

Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.

KİMSESİZ ÇOCUKLARI MUTLU EDECEK

Yapım tarafından sunulan ücreti kendisi için kabul etmeyen İmane Elbani, o parayla kimsesiz çocuklara yardım yapılmasını istedi. Konuk oyuncu olarak yer aldığı süre boyunca kazandığı tüm para kimsesiz çocuklara gidecek. Elbani'nin bu hareketi büyük alkış topladı.