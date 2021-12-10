Show TV'nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz dizisine İman Elbani dahil oldu.
Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.
Yapım tarafından sunulan ücreti kendisi için kabul etmeyen İmane Elbani, o parayla kimsesiz çocuklara yardım yapılmasını istedi. Konuk oyuncu olarak yer aldığı süre boyunca kazandığı tüm para kimsesiz çocuklara gidecek. Elbani'nin bu hareketi büyük alkış topladı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek - Son Dakika Magazin