Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı

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Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekanda buluştu. Oyuncu yemek esnasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yan masadaki erkeklerle tartıştı.

ETRAFINDAKİLERİ UMURSAMADI

Muhabir Online'da yer alan habere göre, sinirlenerek yerinden kalkan Şahinkaya, yan masaya giderek erkeklere bağırdı. Karşılıklı yaşanan tartışmada sesler yükselirken araya girenler oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. O esnada görüntülendiğini fark eden oyuncu yüzünü saklamaya çalıştı. Kavga ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Nilperi Şahinkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi geçtiğimiz yıllarda da aynı otelde bulundukları oyuncu Burak Deniz ile tartışmıştı. İki ünlü oyuncu daha sonra mahkemelik oldu.