Oyuncu Onur Tuna meslektaşı Yasemin Yazıcı ile yeni aşka yelken açtı!

Oyuncu Onur Tuna başrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitti. Ünlü oyuncuya tatilde sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın eşlik ettiği öğrenildi.

AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna ile Yasemin Yazıcı'nın yaklaşık 6 aydır sevgili olduğu ve çok iyi anlaştıkları konuşuluyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ve bu konudaki sorulara da hep tepkiyle yaşlaşan Tuna'nın bir ilke imza atıp Yasemin Yazıcı'nın paylaştığı pozu kendi sosyal medya hesabından yayınlaması ilişkisinin ciddi temelde ilerlediği sinyalini verdi.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997'de İstanbul'da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı. Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hayran kitlesini genişletti.