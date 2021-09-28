Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti

15 yıl boyunca Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik, dizisinin sezon finalinde kadroda ayrıldı. Şimdilik yeni bir projeye başlamayan güzel oyuncu, tatil yapıyor.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 368 binden fazla takipçisi bulunan Yüsra Geyik, peş peşe siyah mayolu pozlarını paylaştı. Düzgün fiziğiyle her daim adından söz ettiren Geyik'in mayolu pozlarındaki cüretkar göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncunun "Güneş, ay ve gerçekler uzun süre saklanamaz" notuyla paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor.

İşte Yüsra Geyik'in dikkat çeken pozları...