Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü - Son Dakika
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Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra\'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
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"Bodrum Masalı" dizisiyle yıldızı parladıktan sonra yaşamını İngiltere'de sürdürme kararı alan ünlü isim Serel Yereli, yaz tatili için memleketi İzmir'e geldi. Uzun süredir Londra'da yaşayan Yereli'nin, memleketinden yaptığı tatil paylaşımları büyük ilgi gördü.

Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Bodrum Masalı" dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Serel Yereli, oyunculuğun ardından müzik kariyerine ağırlık vermişti. Kariyer planlaması kapsamında uzun bir süre önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen ünlü isim, yaz tatili rotasını doğup büyüdüğü memleketi İzmir'e çevirdi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

İzmir'in sıcak güneşinin ve serin sularının tadını çıkaran Yereli, bu keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Resmi Instagram hesabı üzerinden peş peşe tatil kareleri yayınlayan genç yıldıza, takipçilerinden büyük ilgi geldi. Yereli'nin formda görüntüsü beğeni topladı.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Bodrum Masalı, Serel Yereli, İngiltere, Magazin, Londra, Tatil, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Demekki motor turları bitmiş :) 7 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Parası bitmiş 4 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Tamamen boş 3 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    tilkinin ?? dükkanı... 2 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    ne güldüm Allah ömürnüzü ozatsın ???? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü - Son Dakika
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