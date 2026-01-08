Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak

Uzak Şehir dizisinde Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, bu kez imzaladığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun yeni reklam projesinden elde edeceği kazanç magazin dünyasında ses getirdi.

Başarısını reklam dünyasına da taşıyanAkbaba reklamdan tam anlamıyla servet kazanacak.

30 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Magazin gündeminden Umut Ünver'in haberine göre, Ozan Akbaba bir konut finansmanı markasının yüzü oldu. Ünlü oyuncunun, çekimlerine başlanan reklam filmi karşılığında 30 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Akbaba'nın yer alacağı kampanyanın, önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda geniş kapsamlı olarak yayınlanması bekleniyor.