Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor

2020 yılında o dönem birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle davalık olan ve 3 yıldır hiçbir projede yer almayan başarılı oyuncu Ozan Güven, setlere dönüyor. Oyuncu Kanal D'nin yeni dizisi Taş, Kağıt, Makas'la el sıkıştı.

AVUKAT HARUN'U OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2024'ün gelişiyle ekranlara dönme kararı alan Ozan Güven, Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği, Uğraş Güneş'in yazdığı diziyle bu hafta sete çıkacak. Kore yapımı Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizide hipertimestik sendromu (Hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu adlı gencin hikayesi ekrana taşınıyor. Ozan Güven dizide tıpkı "Fi" dizisinde olduğu gibi "Harun Yakar" adlı renkli bir karaktere hayat verecek. Sıradışı bir avukat olan Harun, aldığı bütün davaları kazanmasıyla tanınmaktadır.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Ekin Koç'un "Umut" rolüne hayat vereceği dizide Serra Arıtürk Umut'un partneri "Alev"i, Burak Yörük Urfalı inşaat kralı Bünyamin Demirkıran'ın tek oğlu olan Fecir'i ve Hande Ataizi de adliyenin dişli savcısı "Süreyya Yalçınkaya"yı canlandıracak. Ozan Güven'in canlandıracağı avukat Harun ile savcı Süreyya arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

Ozan Güven son olarak Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Aslı Enver ile başrolü paylaşmıştı.