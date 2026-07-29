Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı - Son Dakika
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Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı
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Oyuncu Ozan Güven, katıldığı bir televizyon programında “Aşk-ı Memnu” dizisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven, Kıvanç Tatlıtuğ’dan önce kendisine teklif edilen Behlül rolünü neden kabul etmediğini anlattı.

Halid Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" romanından televizyona uyarlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran dizi, yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül karakteriyle ilgili Ozan Güven'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Güven, Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak rolü bilinçli bir tercih nedeniyle geri çevirdiğini söyledi.

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

 "ÜST ÜSTE ZENGİN KARAKTERLER OYNUYORDUM"

Ozan Güven, o dönemde benzer karakterleri canlandırdığı için farklı bir rol tercih etmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu.”

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

"YİNE ZENGİN BİRİNİ OYNAMAK İSTEMEDİM"

Kararının karakter çeşitliliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni ‘Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti.”

Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un performansıyla televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına giren Behlül rolüyle ilgili Ozan Güven'in açıklamaları, sosyal medyada da yeniden gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Ozan Güven, Aşkı Memnu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Can Gönül Can Gönül:
    iyi ki de kabul etmişsin.kivanc muhteşem bir oyun çıkardı her hareketi konuşması ile.. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı - Son Dakika
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