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Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu - Son Dakika

Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu

04.12.2021 12:52
Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi. İki tarafında da tanıkları iddialarıyla ağızları açık bıraktı. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Şarkıcı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi Aktan'a karşı, 'yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 21 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan katılmadı.

Mahkemede, tanık olarak dinlenen Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ise şu ifadeleri kullandı:

"FEYZA ANNESİNİ DARBETTİ"

"2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşusuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır.

Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler.

Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin'çocuğu doğurup, size vereceğim' gibi sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi.

Darp olayı yaşanmadı. Feyza hamileyken nikâh da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu.

Nikâh yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk.

Çocuk burada doğmalıydı ve nikâh da olmalıydı.

2018'de Göcek'teki olayda yanlarında değildim. Feyza annesini darbetmiş.

Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış.

Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemedi."

"KENDİ KENDİNİ ÇİMDİKLİYORDU"

Özcan Deniz'in kardeşi ifadesine şöyle devam etti:

" Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım.

Feyza'da herhangi bir darp, cebir izi yoktu. Feyza'nın kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum.

Feyza, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu."

Mahkeme, Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da aralarında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu

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Son Dakika Magazin Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu - Son Dakika
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