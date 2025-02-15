Özcan Deniz'in ailesinde kriz büyüyor! Annesine ayetle yanıt verdi - Son Dakika
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Özcan Deniz'in ailesinde kriz büyüyor! Annesine ayetle yanıt verdi

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar devam ediyor. Özcan Deniz, kendisi ve eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunan annesi Kadriye Deniz'e sosyal medya hesabından ayetle yanıt verdi.

15.02.2025 15:27
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle arasında sular bir türlü durulmuyor. Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma kararı alınmasını talep edince ünlü isim, annesine ayet ile yanıt verdi.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ve koruma talep etti.

Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Erzundal, Özcan Deniz'in annesinin evine giderek sözlü tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia ederek can güvenliği nedeniyle uzaklaştırma ve koruma kararı talep ettiklerini söyledi.

ÖZCAN DENİZ'DEN AYETLİ YANIT

Yaşananlarasosyal medya hesabından yanıt veren Özcan Deniz, Enfal suresi 30. ayeti paylaştı:

"Hani o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır"

Özcan Deniz'in ailesinde kriz büyüyor! Annesine ayetle yanıt verdi
Özcan Deniz\'in ailesinde kriz büyüyor! Annesine ayetle yanıt verdi

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Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in ailesinde kriz büyüyor! Annesine ayetle yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abdülkadir Turhan:
    haksızlığa uğrayan herkes de peygamber aq 1 6 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Abdül sende yorumu yazdın 0 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Paranın Gözü Kör Olsun herşey 250 gram için 0 0 Yanıtla
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