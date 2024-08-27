Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler - Son Dakika
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Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler

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Ailesini hayatından çıkarma kararı alan Özcan Deniz'in sözlerine sinirlenen kız kardeşi, sanatçının genç eşi Samar Dadgar'ı hedef alarak ''Türlü oyunlarıyla ağabeyimi bizden uzaklaştırdı'' dedi. Deniz, kız kardeşine gözdağı vererek ''Akşamı bekle sen'' derken Dadgar da ''O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez, ben mutluluğumla meşgulüm'' ifadelerini kullandı.

27.08.2024 08:46
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Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler, genç gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak zehir zemberek sözler sarf etti. Kardeşinin eşiyle ilgili sözlerini duyan Özcan Deniz, gözdağı verirken Samar Dadgar'dan da cevap gecikmedi.

GÖRÜMCE: O KIZ AĞABEYİMİ BİZE DÜŞMAN ETTİ

Ağabeyinin aile üyelerini hayatından çıkarmasına sinirlenen Yurda Güler, gelinlerini hedef alarak "Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı. Kardeşinin paylaşımını gören Özcan Deniz, "Evet Yurda Hanım. Akşamı bekle bir tanem" diyerek gözdağı verdi.

GELİNDEN CEVAP: BAŞTAN SONA YALAN VE İFTİRA

Deniz'den daha sonra bir paylaşım gelmezken Samar Dadgar eşiyle romantik anlarını yayınlayarak görümcesine şu sözlerle cevap verdi: "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun."

Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
Özcan Deniz\'in ailesinde kriz! Samar Dadgar\'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler

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Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: özcan deniz adamdır haklıdır kimse kimsenin mutluluğunu bozamaz sevgisi 80 milyona maal olmuştur sevenleri arkasında yalnız değildir 1 20 Yanıtla
  • Mehmet Ali Türk: Bu adamı hiç sevmedim önce babası evden attı sonra anne ve kardeşini arabesk söylüyor pop dansı yapıyor 13 2 Yanıtla
  • Hüsamettin Ürünveren: Çok mu önemli bir haber bize ne 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bir haftadir aynı haber bize ne hayret bi şey ya 11 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Özcan deniz mi 80 milyona mal olmuş, olsa olsa buna KUS Salı denir 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BENCE GUNDEM.OLMA MANEVRASI INSAN HIC AİLESİNİ BOYLE GUNDEME GETIRIR MI 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler - Son Dakika
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