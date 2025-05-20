Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü - Son Dakika
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Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e ağır suçlamalarda bulundu. ''35 yıl beni sömürdün, karımı tehdit ettin, huzurumu çaldın'' diyen Deniz, ailesiyle yaşadığı krizleri gözler önüne serdi. Uzaklaştırma kararına rağmen evine baskın yapıldığını söyleyen ünlü sanatçı, ''Adalete sığınıyorum, artık susmayacağım'' diyerek rest çekti.

20.05.2025 10:04
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Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Annesiyle görüşmediğini açıklayan ve ağabeyi Ercan Deniz ile davalık olan Deniz, son paylaşımıyla şoke etti. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, ağabeyine şu sözlerle yüklendi, "Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı.Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde. Çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeğiyle, hayatıyla oynadın. UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI OLMASINA RAĞMEN bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşındaki çocucuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.

"SENİ ADAM SANIP MASANA OTURANLAR VAR"

35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları, ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın. Kendini rezil rüsva ede ede... Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var, onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, 'korkut, yıldır, kaçırt' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, piskolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü

Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana,2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi! Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Sana geçen hafta 'Alkolü bırak yoksa öleceksin, bunun için gereken yardıma hazırım dedim' anlamadın. Sana 2 hafta önce 'karım hasta bana yardım et' dediğinde buldum buluştudum yüklü bir para yollattım onu da alıp harcadın.

"SAHTE İMZALARLA İŞLEM YAPTIN"

Arkamdan eski hakim savcı bulup mahkemeleri satın almaya çalıştın ki seni ve avukatlarını kapılardan kovdular. Zekeriyaköy'de jandarmayı manüpüle etmeye kalkacak kadar şuurun gitmiş. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evini daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Para yedirdiğin gazetecileri gece yarısı evine çağırıp, annemle beraber alakasız bir konuda, eski karım ve çocuğum hakkında magazin haberi yaptırttın. Topunuz bir olup bu rezil ailenin tek yüz akı olan beni karalamaya çalıştınız. Bu saatten sonra yürüdüğün her hukuksuz yolu sana ve size bataklığa çevirmessem toprak beni kabul etmesin. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin! Sen ayılmamakta ısrar ediyorsan. Artık adaletin huzurlu kolları seni ayıltır müptezel. Sen sadece basit bir içici değilsin. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene şu taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın."

Özcan Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü - Son Dakika

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