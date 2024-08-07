Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular - Son Dakika
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Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular

Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki\'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren İ.Y., babası ve menajerine mesaj atarak bilgileri 3'üncü kişilere yaymakla tehdit etti. Ünlü şarkıcının şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

07.08.2024 11:32
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Siber saldırı düzenleyenlerin yeni hedefi popçu Aleyna Tilki oldu. Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

BABASINA MESAJ ATTILAR

Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı. Daha sonra aynı bilgileri şarkıcının asistanına mail attı.

Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Durumdan haberdar olan Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Tilki'nin tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olup kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiğinin belirtildiği dilekçede "Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir" denildi.

Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular

BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

Başka bir Instagram adresinden şarkıcının bilgilerinin ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular

ŞÜPHELİ İNKAR ETTİ

Sabah gazetesinden Arzu Kaya haberine göre, şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti. Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi. "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Aleyna Tilki, Hukuk, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Topatan: beşpara etmez biri için 4 yıl ? 20 7 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: "tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı" imiş, bu takdir edilen yer bizim bildiğimiz Türkiye mi acaba, yoksa kopyası mı, ayrıca herkes kendine sanatçı diyememeli, o zaman gerçek sanatçılara ayıp ve de vefasızlık olmaz mı 11 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özel bilgileri ele geçirilen Aleyna Tilki'ye şantaj! Babasına gelen mesaj sonrası savcılığa koştular - Son Dakika
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