Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba? - Son Dakika
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Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?

30.07.2022 14:43

Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren ünlü oyuncu Merve Boluğur, Bodrum'da gittiği restoran balık tabağının 615 TL olduğunu görünce tepki gösterdi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nedir baba?" ifadesini kullandı.

Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BU NEDİR BABA?"

Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı. 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından menüdeki 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, "Sahne yapayım ben. Bu nedir baba abo" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba

İLK KONSERİNİ VERDİ

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara vererek "Şşşttt" isimli şarkısını çıkardı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk konserini verdi.

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba
Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba
Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba
Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur şaşkınlığını gizleyemedi: Bu nedir baba
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Son Dakika Magazin Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba? - Son Dakika


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