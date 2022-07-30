Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?

Kaza değil cinayetmiş! Altından da yasak aşk çıktı

Bodrum'daki bir tabak balığın fiyatını gören Merve Boluğur dumur oldu

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Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

"BU NEDİR BABA?"

Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı. 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından menüdeki 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, "Sahne yapayım ben. Bu nedir baba abo" diyerek tepki gösterdi.

İLK KONSERİNİ VERDİ

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara vererek "Şşşttt" isimli şarkısını çıkardı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk konserini verdi.