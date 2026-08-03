Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
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Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün'ün gündem olan iddialarının ardından Özge Özpirinçci açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Bir döneme damga vuran Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün'ün sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Gözyaşları içinde konuşan Süzgün, Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçlamış, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Gündem yaratan iddiaların ardından sessizliğini bozan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı.

"KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNU KORUMAK İÇİN SESSİZ KALDIM"

Uzun süredir konuyla ilgili açıklama yapmamasının nedenini anlatan oyuncu, sessiz kalmayı küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla tercih ettiğini söyledi.

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özpirinçci, yaşanan sürecin kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirterek, küçük bir çocuğun ruhsal gelişimi ve mahremiyetinin magazin konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Özpirinçci, "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. Ünlü oyuncu, hukuki haklarını korumak amacıyla gerekli başvuruları yaptığını ve ilgili süreçlerin başlatıldığını açıkladı. 

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Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Karagöz Muzaffer Karagöz:
    özge öz pirinççi geçen günde birileri seninle ilgili bir şeyler söyledi ateş olmayan yerden duman çıkmaz 2 2 Yanıtla
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