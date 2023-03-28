Özge Özpirinçci, kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e yanıt verdi - Son Dakika
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Özge Özpirinçci, kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e yanıt verdi

28.03.2023 15:17

Esra Balamir, katıldığı canlı yayında beyazlayan saçlarını boyatmayan Özge Özpirinçci'yi, "Doğal olacağım diye gittikçe paçozlaşıyor" sözleriyle hedef aldı. Balamir'in sözlerini yanıtlayan Özpirinçci, "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" cevabını verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Esra Balamir, bir haberde gördüğü oyuncu Özge Özpirinçci'nin tarzını eleştirdi. Balamir'in sözlerine Özpirinçci'den yanıt gecikmedi.

"DOĞALLIKTAN ÇIKARAK PAÇOZLUĞA GİTTİ"

Özge Özpirinçci'nin saçlarını boyatmamasına ve tarzını eleştiren Balamir, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce. Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…" şeklinde konuştu.

ÖZPİRİNÇCİ: SONSUZA KADAR İSYAN

Ünlü oyuncu ise Balamir'in sözlerine İngilizce bir paylaşım yaparak cevap verdi. Oyuncunun İngilizce olan paylaşımında "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" ifadeleri yer alıyor.

Özge Özpirincci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi
Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi
Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi
Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi
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Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi Özge Özpirinçci'den kendisine 'Paçoz' diyen Esra Balamir'e cevap gecikmedi Özge Özpirinçci... ESRA BALAMİR'E 'PAÇOZ' CEVABI! Özge Özpirinçci... ESRA BALAMİR'E 'PAÇOZ' CEVABI!

Özge Özpirinçci, Esra Balamir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci, kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Özpirinçci, kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e yanıt verdi - Son Dakika
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