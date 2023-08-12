Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor - Son Dakika
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Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 08:31

Dizilerdeki başarılı rolleriyle yıllara damga vuran Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor. İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin TL, Özpirinçci 700 bin lira, Namal ise 750 bin TL kazanacak. İmirzalıoğlu Yavuz Turgul'un yönetmenliğini üstlendiği iddialı bir dizide rol alacak. Özpirinçci ise O3 Medya ile anlaşma imzalayan yeni projesi Sandık Kokusu ile ekranlara dönecek. Namal ise 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşmıştır.

Dizilerdeki başarılı rolleriyle yıllara damga vuran Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından ekranlar dönüyor. Yeni dizileriyle anlaşma yapan ünlü isimlerden İmirzalıoğlu 1 milyon 300 bin TL, Özpirinçci 700 bin lira, Namal ise 750 bin TL kazanacak.

YENİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra son olarak Alef dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda Yavuz Turgul'un yönetmenliği üstlendiği iddialı bir dizide rol alacak. Başarılı oyuncu dizide bölüm başına 1 milyon 300 bin TL alacak.

Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor

ÖZGÜ NAMAL 750 BİN TL KAZANACAK

O3 Medya ile anlaşma imzalayan yeni projesi Sandık Kokusu ile yeni sezonda ekranlara dönecek Özge Özpirinçci ise, bölüm başına 700 bin lira alacak. 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaşan Özgü Namal da bölüm başına 750 bin lira kazanacak.

Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor
Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor
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Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Özgü Namal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgü Namal, Özge Özpirinçci ve Kenan İmirzalıoğlu Yeni Dizileriyle Ekrana Dönüyor - Son Dakika
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