Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı - Son Dakika
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Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı

28.06.2023 13:42

Kayıp olarak Özlem Yıldız isimli kadın Büyükada'da ormanlık alanda ölü bulundu. İsim benzerliğinden olayı telefonları susmayan ünlü sunucu Özlem Yıldız ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulundu. Hayatını kaybeden kadınla aynı adı ve soyadı taşıyan sunucu Özlem Yıldız'ın ise telefonları susmadı. Gelen aramalara yetişemeyince sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yıldız, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM"

İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen Özlem Yıldız, Instagram'dan videolu açıklama yaparak "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız'mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.

Ölüm iddiası ortalığı karıştırdı! Telefonları susmayan Özlem Yıldız, sessizliğini bozdu

NE OLDU?

Önceki gün sabah saat 08.30 civarında Büyükada'da köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt'ta yaşayan 40 yaşındaki Özlem Yıldız olduğunu tespit etti. Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Özlem Yıldız'ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ölüm iddiası ortalığı karıştırdı! Telefonları susmayan Özlem Yıldız, sessizliğini bozdu
Ölüm iddiası ortalığı karıştırdı! Telefonları susmayan Özlem Yıldız, sessizliğini bozdu
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Özlem Yıldız, Esenyurt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı - Son Dakika


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