Ozzy Osbourne ve Black Sabbath Son Kez Sahne Aldı

OZZY Osbourne, 20 yıl aradan sonra orijinal 'Black Sabbath' kadrosuyla son kez sahneye çıktı.

Ozzy Osbourne ve 'Black Sabbath' son kez aynı sahnede buluştu. 40 binden fazla müzikseverin bir araya geldiği 'Back to The Beginning' adlı konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm ve Steven Tyler da performans sergiledi.

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, siyah bir tahtta oturarak şarkı söyledi. Sanatçı, Birmingham'da gerçekleşen konserde "Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim" dedi.

20 yıl sonra ilk kez orijinal 'Black Sabbath' kadrosuyla sahneye çıkan Osbourne'a grubundaki arkadaşları Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward eşlik etti.

'Heavy Metal Live Aid' adı verilen gösteriden elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.