Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu - Son Dakika
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Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu

21.05.2022 09:53
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu

Pamukkale Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlediği Gençlik Konseri çerçevesinde sahne alan Gripin grubu, binlerce kişiyi coşturdu.

Pamukkale Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlediği Gençlik Konseri çerçevesinde sahne alan Gripin grubu, binlerce kişiyi coşturdu.

Pamukkale Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği Gençlik Konseri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsü Festival Alanında yapıldı. On binlerce vatandaşın akın edip, hınca hınç doldurduğu alanda pop rock müziğinin başarılı gruplarından olan Gripin sahne aldı. Sevilen şarkılarını, gençlerin de eşlik etmesiyle seslendiren grup, konseri izlemeye gelen Denizlililere unutulmaz anlar yaşattı. Gripin grubu, birbirinden güzel şarkıları Denizlililer için seslendirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim için çok değerli. Türk gençliği her şeyin en iyisine layık. Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün 103 yıl önce yaktığı ışığı geleceğe taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. O gün yanan bağımsızlık ışığını sizin gözlerinizde görmekten onur duyuyorum. Pamukkale Üniversitesi'nin düzenlediği Bahar Şenlikleri çerçevesinde pop rock grubu Gripin'i gençler ve Denizlililerle buluşturduk. Bu vesile ile bir kez daha tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye bu güzel konser için teşekkür ederek, "Bu akşam burası bir başka güzel. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs'ın 103. Yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde Gripin konserini gençlerimize hediye eden Başkan Örki'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Başkan Örki, grubun solisti Birol Namoğlu'na çiçek vererek performansları için teşekkür etti. Gripin konseri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Başkan Örki konser alanında gençlerle sohbet etti. - DENİZLİ

Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu

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Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Pamukkale, gençlik, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu - Son Dakika


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