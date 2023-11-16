Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, damardan beslenmeye başladı

Dans performanslarıyla bir döneme damga vuran 51 yaşındaki Tanyeli, geçtiğimiz mayıs ayından beri pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisi için Küba'ya gidip gelen Tanyeli, hızla kilo verdiği için damardan beslenmeye başladı.

"TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK"

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Tanyeli, "Mesajlarınızı kendimde oldukça okuyorum, hepinize çok teşekkür ederim. Geri dönemediğim için özür dilerim. Hafta sonu video çekebilecek gücü toplayayım, çekeceğim. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum çünkü 52 kiloya düşmüşüm. Başından beri tüm hocalarım, tüm doktorlarım ve sağlık ekibi çok iyi bakıyorlar bana, artık toparlanma sürecine girdik. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz çok yakın. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ İÇİN KÜBA'YA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tedavi için Küba'ya gidip gelen Tanyeli, akrep zehri ilacıyla tedavi edildiğini kısa süre içerisinde bir video yayınlayarak sevenlerinde gerekli bilgileri vereceğini söyledi. Zor bir süreçten geçtiğini belirten Tanyeli, "Çok ağrılı bir süreçteyim kafamı kaldıramadım uzun süre ,dualarla donattığınız nefesinizden ben razıyım Allah'ta sizden razı olsun" demişti.