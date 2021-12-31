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Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam... - Son Dakika

Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...

31.12.2021 09:12
Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...

'Al Sana Haber' programında sunuculuk yapan sosyal medya fenomeni Bahar Candan (23), yalnızlıktan kurtulmak için flaş bir hamlede bulundu. Candan, para karşılığında kız arkadaşı aradığını söyledi. İşte detaylar...

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan, gerek açıklamaları gerekse verdiği pozlarla gündemden düşmüyor.

Candan, uzun süredir yalnız olduğunu ve kız arkadaşı aradığını duyurdu.

VERDİĞİ İLAN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadan ilan veren Candan, "İstinye ve Maslak civarında ikamet eden kız arkadaşı arıyorum. Yevmiye, akşam yemeği ve 200 dolar vereceğim. Koç burcu önceliğim" ifadelerini kullandı. Bahar Candan'ın bu ilanı sosyal medyada gündem oldu.

Bu mesaj sonrası ünlü fenomene binlerce mesaj geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda da karşılığı arkadaş aradığını söyleyen Candan, kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişiye 5000 TL maaş+sigorta+3 öğün yemek ve bir de ara öğün vereceğini söylemişti.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Bahar Candan geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Candan, yaptığı açıklamada, "İşte Benim Stilim yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım. Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" ifadelerini kullanmıştı.Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İşte Benim Stilim yarışmasına katılabilmek için kilo almıştım. Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" ifadelerini kullanmıştı.

Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...
Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...
Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...
Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam...

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İşte Benim Stilim, Bahar Candan, Estetik, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Parayla arkadaş aradığını duyurdu! İşte vereceği rakam... - Son Dakika
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