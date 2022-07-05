Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün

Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.

Paris Haute Couture Moda Haftası için Fransa'ya giden Julia Fox, kot pantolon ve kırmızı lateks büstiyerle objektiflere yakalandı.

Oldukça dar olan lateks büstiyerin göğüs kısmı ise görenleri deyim yerindeyse şaşı etti. İddialı kıyafetiyle yine adından söz ettiren Fox, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.