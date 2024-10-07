Pedro Alonso bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Pedro Alonso bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi

Pedro Alonso bir reklam çekimi için İstanbul\'a geldi

Dünyaca ünlü aktör Pedro Alonso, yeni bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi. Alonso'nun gelişi hayranlarında heyecan uyandırırken, ünlü oyuncunun hangi markanın reklam filminde oynayacağı ise henüz paylaşılmadı.

07.10.2024 16:58
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Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso, Türkiye'de gerçekleşecek reklam filmi çekimleri için İstanbul'a geldi. Alonso'nun oynayacağı reklam filminin hangi marka için olacağı ise kamuoyuyla henüz paylaşılmadı

Pedro Alonso, kariyeri boyunca 50'den fazla yapımda rol alarak geniş bir oyunculuk yelpazesi sergiledi. Dünya çapında tanınmasını sağlayan asıl çıkışı ise "La Casa De Papel" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle gerçekleşti. Berlin rolü, Pedro Alonso'yu uluslararası bir yıldız haline getirirken, ona dünya çapında geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.

Pedro Alonso bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi

PEDRO ALONSO KİMDİR?

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso, 1972 yılında Vigo, İspanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Kraliyet Dramatik Sanat Lisesi'nde tamamlayarak Teatro de la Danza bünyesinde sahne almaya başladı. 1990'ların ortalarından itibaren birçok İspanyol dizisinde rol alan Alonso, İspanya'da önemli bir çıkışı 1997 yılında Todos Los Hombres Sois İguales dizisindeki Raul karakteriyle yakaladı. Oyunculuk kariyerinde 50'den fazla projede yer alan Alonso, dünya genelinde ise La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle tanındı. Dizideki performansı, karakterinin doğasına uygun efsanevi bir oyunculuk sergiledi. Ayrıca, Bataklığın Sessizliği (2019) ve Awareness (2023) gibi yapımlarda da rol aldı. Pedro Alonso, yakın zamanda La Casa de Papel'in yan ürünü olan Berlín (2023) adlı televizyon dizisinde, Berlin karakteriyle hayranlarının karşısına yeniden çıktı.

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Son Dakika Magazin Pedro Alonso bir reklam çekimi için İstanbul'a geldi - Son Dakika

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