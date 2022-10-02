Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı - Son Dakika
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Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı

02.10.2022 12:09

Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle gittiği Hande Yener konserinden aşk dolu fotoğraflar paylaştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle kitlelerce tanınan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a performansıyla damga vurmuştu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Survivor şampiyonluğuna ramak kala veda eden ve Nisa'nın birinciliğinden dolayı Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncu yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

YAKIN TAKİBE ALINDI

Batuhan Karacakaya aşkını Hande Yener konserinde ilan etti. Konserden "Çok aşk" notuyla paylaşım yapan Batuhan Karacakaya Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor. Güzelliği ile dikkat çeken genç kadın ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

İşte Batuhan Karacakaya'nın gönlünü çalan Ayşe Aslan'ın birkaç pozu;

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel
Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel
Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel
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Son Dakika Magazin Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından yeni aşkını paylaştı - Son Dakika
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