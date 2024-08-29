Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor - Son Dakika
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

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Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik kararı alan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz çifti, eylül ayının ortasında nikah masasına oturacak. Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri reddeden Pınar Deniz, bu süreçte evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonuyla ilgilendi.

29.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:45
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Final yapan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlilik kararı alan çifti eylül ayında nikah masasına oturacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yaz evlenecekleri konuşulan çift tarihi erteleyerek oturacakları evle ilgilendiler. Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri kabul etmeyerek evinin dekorasyonunu tamamlayan Deniz ile Yıldırım, eylül ayının ortasında evlenecek. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren oyuncudan hamilelik haberinin de yakın zamanda geleceği konuşuluyor. Deniz nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Yargı, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Yavuz: Hayırlı olsun. İnşallah ilk ve son Evlilikleri olur bu iki Ünlü'nün. 5 0 Yanıtla
  • Çelikk: Neresi ünlü bunun sıradan kişi işte 3 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Ekim ayında boşanirlar 2 0 Yanıtla
  • Komutan Logard: Kimki bunlar bunlaaarr kiiimmm neden evleniyorlar.Aşıklar mı 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor - Son Dakika
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