Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor

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Final yapan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlilik kararı alan çifti eylül ayında nikah masasına oturacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yaz evlenecekleri konuşulan çift tarihi erteleyerek oturacakları evle ilgilendiler. Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri kabul etmeyerek evinin dekorasyonunu tamamlayan Deniz ile Yıldırım, eylül ayının ortasında evlenecek. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren oyuncudan hamilelik haberinin de yakın zamanda geleceği konuşuluyor. Deniz nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.