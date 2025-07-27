Daha önce havalimanında kabin memuru ve polis ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, yine polisle gerginlik yaşadı. Bordum Konacık Atatürk Bulvarı'nda aracıyla emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak'a polis dur ihtarında bulundu.
Polisin uyarısını dinlemeyen ve aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş açarak durdurdu. Olay yerine takviye edipler sevk edilirken Çıtak olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan Çıtak daha sonra aracına dönerek kendini kilitledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Dilan Çıtak yaptığı açıklamada "Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de" dedi.
Dilan Çıtak, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu - Son Dakika
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