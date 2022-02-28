Power Türk Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Nükhet Duru'ya 50. yılında anlamlı ödül

"Hayat Boyu Başarı" ödülünün sahibi olan Pop Müziğin efsane ismi Nükhet Duru, "Hayatım boyunca emek vermeye çalıştım. Ne ünlü olmaya ne çok popüler olmaya ne de çok hit şarkıların peşinden koşmaya hevesli değildim. Kalıcı, nitelikli ve benzeri çok fazla olmayan şarkılar yapmaya çalıştım. Bu sene 50. yılımı dolduruyorum. Bunun fark edilmesi, yeniden motive olmak, yeni çalışmalar üretmek, genç arkadaşlarla yepyeni soundlar aramak beni çok mutlu ediyor. Yeniliğin gerisinde kalmamak gerek. Dünyada değişen çağa her zaman ayak uydurmalıyız. Bunun için de çok uğraş veriyorum. Üstelik bu ödülün benim için en büyük farkı NFT olarak da almış oluyorum" sözleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Hadise: Hem kendime hem sevenlerime teşekkürler

"En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülünün sahibi olan Hadise, "PowerTürk benim için müzik, klip, emek, radyo, televizyon, geçmişimiz ve geleceğimiz demek İyi ki sizlerle kliplerimizi, ödüllerimizi, şarkılarımızı, hikayelerimizi paylaşabiliyoruz. Her ödül çok değerli ama "En Güçlü Kadın" ödülü bir tık daha güzel diyebilirim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Çünkü bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkıyorum. Düşsem de ağlasam da tekrar kendimi güçlendiren ilk kişi benim, tabii ki sonra sizler. O yüzden kendime de teşekkür ediyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Yeni albüm çalışmaları nedeniyle törene katılamayan Edis iki güçlü ödülün sahibi oldu. Hem "En Güçlü Erkek Şarkıcı" seçilen hem de Martılar şarkısı "En Güçlü Şarkı" ödülünü alan ünlü yıldız, Los Angeles'tan selam gönderdiği videolarla PowerTürk'teydi. Edis, "PowerTürk ailesi bu sene beni gerçekten çok mutlu etti. Sevenlerimi çok özledim orada olmayı çok isterdim. Bu ödül buradaki yoğunluğumda beni çok motive etti. En kısa sürede kavuşacağız" dedi. Edis, 'En Güçlü Şarkı' ödülünü Martılar'ın söz ve müziğini yapan Emrah Karakuyu ile düzenlemesini gerçekleştiren Ozan Çolakoğlu adına aldığını söyledi.

İlk albüme gelen ödül Madrigal'i sevindirdi

Törende iki ödülün sahibi olan bir isim daha vardı. Madrigal, "En Güçlü Grup" ve ilk albümleri Neogazino ile "En Güçlü Albüm" ödülleriyle birlikte sahnedeydi. Müzik dünyasının sevilen grubu yaptıkları konuşmada, "Bu ödülü almamızda emeği olan tüm dinleyicilerimize, oy veren herkese çok teşekkür ederiz. Neogazino bizim ilk albümümüz. Müzikal kariyerimizde çok büyük bir değeri var. Bu albümün yapım aşamasında emeği geçen Erekli Tunç Stüdyoları ve Mert Kasap'a çok teşekkür ediyoruz. NFT yeniliğine yenilikçi bir yaklaşımla ödülü de böyle vermek çok vizyonlu ve güzel bir hareket. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"En Güçlü Klip" ödülünün sahibi olan Emir Can İğrek, "Kor" şarkısının yönetmeni Mehmet Ali Ergin 'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Ödüller önemli. Bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim hayatımız stüdyolarda, sahnelerde geçiyor ve somut bir şekilde ödüllendirilmek çok güzel. Bizi motive ediyor. Hem aday gösterildiğimiz için hem de seçildiğimiz için ayrı bir mutlu olduk. Şimdi bütün yol arkadaşlarımla beraber üretmeye, stüdyoda çalışmaya, sahne yapmaya devam edeceğiz. Umarım daha güzel işler yapar, seneye de buralarda oluruz" diye konuştu.

"Rüyamda Buluttum" şarkısıyla başarılı bir çalışma gerçekleştiren Can Bonomo ve Demet Evgar PowerTürk dinleyicileri tarafından "En Güçlü Beraberlik"le ödüllendirildi. Demet Evgar "Müzik dünyasına böyle bir giriş yaptığım için çok mutluyum. Şarkıyı sahiplenen dinleyiciye, PowerTürk ailesine teşekkür ediyorum. ve sana gerçekten çok teşekkür ediyorum Can, beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için" derken Can Bonomo da "Sevgili Demet seninle daha güzel oldu bu şarkı. Bir de şarkının düzenlemesini yapan Can Saban'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca ödülün NFT olarak da verilmesi çok avangart ve yenilikçi. Seneye görüşmek üzere" dedi.

Törende Deeperise & Jabbar "En Güçlü DJ Beraberliği" ödülünün sahibi oldu. DJ Deeperise ve Jabbar; "PowerTürk Müzik ödüllerinde bizi dinleyen ve destekleyen herkese yürek dolusu teşekkürler. Bu ödülün bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü dijital ortamda Türkiye'de ilk defa verilen bir ödül. NFT olarak da verilmesi bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu ödülü farklı kılan başka bir unsur da dijital olarak bize verilmesi" dedi.

Cemal Can Canseven , "En Güçlü Yükselen Şarkıcı" ödülü için tüm sevenlerine teşekkür ederek, "Kahraman" benim ilk bebeğim. Her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar kendim ilgilendim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum dedi. "Dijitalin Genç Yeteneği" ödülünün sahibi olan Batuhan Kordel, müzik dünyasına girişinin pandemiyle eş zamanlı olduğunu söyledi ve ailesine ve sevdiklerine teşekkür etti.

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği PowerTürk Müzik Ödülleri; PowerApp'ten verilen oylarla belirlendi. PowerTürk Müzik Ödülleri, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tekrarlarıyla 28 Şubat Pazartesi saat 21: 00, 3 Mart Perşembe saat 18: 00 ve 5 Mart Cumartesi saat 17: 00'de PowerTürk TV'de olacak.

PowerTürk Müzik Ödülleri Kazananlar

EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

Hadise

EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Edis

EN GÜÇLÜ ALBÜM

Madrigal-Neogazino

EN GÜÇLÜ KLİP

Emir Can İğrek-Kor

EN GÜÇLÜ GRUP

Madrigal

EN GÜÇLÜ ŞARKI

Edis-Martılar

EN GÜÇLÜ DJ BERABERLİĞİ

Deeperise & Jabbar

EN GÜÇLÜ BERABERLİK

Can Bonomo & Demet Evgar

EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI

Cemal Can Canseven

DİJİTALİN GENÇ YETENEĞİ

Batuhan Kordel

HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Nükhet Duru