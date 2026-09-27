Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

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Johnny Depp, Las Vegas’ta katıldığı etkinlikte fotoğrafçılara poz verirken arkasındaki dekoratif yaprakları ısırdı. Yapraklarla objektiflere poz veren 63 yaşındaki oyuncunun sıra dışı hareketi gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Johnny Depp, Las Vegas’ta katıldığı bir etkinlikte sergilediği sıra dışı hareketle dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafçılar için poz veren ünlü oyuncu, arkasındaki dekoratif bitkilere yönelip yaprakları ağzına aldı. Depp’in neşeli tavırları kısa sürede gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. 

DEKORATİF YAPRAKLARI ISIRDI

63 yaşındaki oyuncu, Park MGM’de düzenlenen Drink Las Vegas etkinliğine katıldı. Basın mensuplarının karşısına çıkan Depp, fotoğraf çekimi sırasında dekoratif yeşilliklerle kaplı fonun yanına giderek yapraklardan birini dişleriyle kopardı.

Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Bir süre yaprağı ağzında tutan Depp, ardından aynı hareketi yeniden yaparak bu kez daha büyük bir parçayı ısırdı. Oyuncunun ağzında yapraklarla objektiflere poz vermesi etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu. Söz konusu bitkilerin gerçek değil, dekor amaçlı kullanılan yapay bitkiler olduğu belirtildi. 

Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

YENİ FİLMİYLE DE GÜNDEMDE

Depp, son günlerde yalnızca bu görüntülerle değil, yeni filmi Day Drinker ile de gündemde. Marc Webb’in yönettiği yapımda Madelyn Cline ve Penélope Cruz ile birlikte rol alan oyuncunun filmdeki değişen görüntüsü de dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı
Johnny DeppLas VegasHollywoodMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı - Son Dakika
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