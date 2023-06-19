Prenses Charlotte'un Trooping Colour törenindeki diyalogu sosyal medyada konuşuldu - Son Dakika
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Prenses Charlotte'un Trooping Colour törenindeki diyalogu sosyal medyada konuşuldu

Prenses Charlotte'un Trooping Colour törenindeki diyalogu sosyal medyada konuşuldu

19.06.2023 12:06

Hafta sonu gerçekleşen Kral Charles'ın doğum günü kapsamında gerçekleşen TroopingColour töreninde, Prenses Sophie, Edinburgh Düşesi ve Prenses Charlotte arasında yaşanan diyalog kısa süre içinde sosyal medyada günün konusu oldu. Klipte, Prenses Charlotte, Kral Charles'ın kutlamaları sırasında düzenlenen atlı muhafız geçit törenini izlerken Sophie'ye bir soru sormak için ayağa kalkıyordu. Ancak Sophie'nin tepkisinden anlaşıldığı kadarıyla, sohbet etmek için pek uygun bir zaman değildi. Takipçiler, Sophie'nin Charlotte ile ilgilenmeyeceğini ve ona sert bir şekilde 'otur!' emrini verdiğini gördüler, bunun üzerine Charlotte da memnuniyetsiz bir şekilde çekildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Sophie'nin genç kraliyet ailesi üyesine tam olarak ne söylemiş olabileceği konusunda kafaları karıştırdı.

Hafta sonu gerçekleşen Kral Charles'ın doğum günü kapsamında gerçekleşen TroopingColour töreninde, Prenses Sophie, Edinburgh Düşesi ve Prenses Charlotte arasında yaşanandiyalog kısa süre içinde sosyal medyada günün konusu oldu.

Prenses Charlotte'un Trooping Colour törenindeki diyalogu sosyal medyada konuşuldu

Klipte, Prenses Charlotte, Kral Charles'ın kutlamaları sırasında düzenlenen atlı muhafız geçit törenini izlerken Sophie'ye bir soru sormak için ayağa kalkıyordu. Ancak Sophie'nin tepkisinden anlaşıldığı kadarıyla, sohbet etmek için pek uygun bir zaman değildi.

Takipçiler, Sophie'nin Charlotte ile ilgilenmeyeceğini ve ona sert bir şekilde "otur!" emrini verdiğini gördüler, bunun üzerine Charlotte da memnuniyetsiz bir şekilde çekildi.

Prenses Charlotte'un Trooping Colour törenindeki diyalogu sosyal medyada konuşuldu

Bu anı pek çok kişi gözden kaçırmış olabilir, ancak dikkatli gözlemciler bu detayı yakalayıp videoyu internet üzerinden yaymayı başladı.

Bir Twitter kullancısı "Bakın Charlotte burada nasıl azarlanıyor ve 'Otur' emri alıyor," diye yazdı.

Bir başkası da: "Sophie, Charlotte'a oturmasını söylüyor, belki de tuvalete gitmek zorundaydı!"

Fakat bazı sosyal medya kullanıcıların, Sophie'nin genç kraliyet ailesi üyesine tam olarak ne söylemiş olabileceği konusunda kafaları karıştı- bazıları durumun sandığımız kadar kötü olmayabileceğini düşündüler.

"Sophie, Charlotte'a 'şimdi' mi diyor yoksa 'otur' mu," diye bir kişi kafa karışıklığını dile getirdi. "Bence 'otur', çünkü Charlotte'un tepkisi bunu gösteriyor. Ancak oturmuyor!"

"Charlotte azarlanmıyor veya oturması söylenmiyor," diye bir başkası ekledi. "Muhtemelen bir soru sordu ve 'Şimdi' yanıtını aldı."

Bir başkası ise durumun hiçbiri olmadığını iddia etti:

"Merak edenler için, Charlotte'un tam olarak ne dediğinden emin değilim, ama Sophie'nin kesinlikle 'çok gürültülü' dediği aşikar."

Dudak okuma uzmanı Jeremy Freeman'e göre, Sophie, genç kraliyete oturmasını söylemedi. Aslında Charlotte'un halası Sophie'ye 'Sophie ne kadar sürecek?' diye sorduğunu ve Sophie'nin 'Sanırım şimdi.' diye yanıtladı.

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Prens Charles, Dünya, Magazin, Son Dakika

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