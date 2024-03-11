Prenses Kate, Anneler Günü Fotoğrafı İçin Özür Diledi - Son Dakika
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Prenses Kate, Anneler Günü Fotoğrafı İçin Özür Diledi

Prenses Kate, Anneler Günü Fotoğrafı İçin Özür Diledi

Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.

11.03.2024 14:16
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Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini "" itiraf etti.

Pazar günü paylaşılan Kate'in çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile gülümsediği iç ısıtan fotoğrafı birçok kişiyi sevindirirken, en az dört "düzenleme hatası" görüldü.

Kensington Sarayı tarafından paylaşılan görüntünün dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı tekrar toplatmak zorunda kaldı.

AP, Getty Images, Reuters, AFP ve PA gibi beş büyük haber ajansı, fotoğrafın "kaynağında düzenleme yapıldığı" endişesiyle fotoğrafı geri çekti.

Prenses, bugün yaptığı açıklamada, resmin değişikliklerinden dolayı özür diledi ve düzenlemeleriyle "karışıklığa" neden olduğunu kabul etti.

Kate şunları söyledi: "Birçok amatör fotoğrafçı gibi, zaman zaman düzenleme deneyleri yapıyorum.

"Dün paylaştığımız aile fotoğrafının bir karışıklığa neden olduğu için özür dilerim.

Tatlı Anneler Günü fotoğrafı, Kate'in karın ameliyatından iki ay sonra sağlıklı görünmesiyle ilgili spekülasyonların ardından Kensington Sarayı tarafından paylaşıldı.

Orijinal X gönderisi artık " Associated Press, Getty Images ve Reuters dahil olmak üzere büyük haber ajansları, Kensington Sarayı tarafından dijital olarak değiştirildiğine dair tutarsızlıkların olduğunu belirtti.

Hayranlar, Kate'in niçin evlilik yüzüğünü takmadığını sordu ve diğer elinin neden bulanık olduğunu fark etti.

Diğerleri, Charlotte'ın hırkasının kolu görünmez hale gelmiş gibi göründüğünü ve eteğinin bulanık olduğunu fark etti.

Hayranlar ayrıca zemin tahtasında garip bir kesik olduğunu iddia etti.

Görüntünün renk düzeltilmiş ve aydınlatılmış bir versiyonunda, Kate'in fermuarının uyumlu olmadığı görülüyor.

Bu arada, diğerleri ağacın yapraklarının bu mevsim için yanlış renkte olduğunu düşündü.

Saray, fotoğrafın geçen hafta Prens William tarafından çekildi.

Tatlı fotoğrafın altına şunlar yazılmıştı: "Son iki ay boyunca gösterdiğiniz nazik dilekler ve devam eden desteğiniz için teşekkür ederim.

Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi
Prenses Kate Middleton, Anneler Günü fotoğrafını düzenlendiği itiraf edip özür diledi

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Son Dakika Magazin Prenses Kate, Anneler Günü Fotoğrafı İçin Özür Diledi - Son Dakika

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