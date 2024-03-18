Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddiası - Son Dakika
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Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddiası

Prenses Kate Middleton\'ın öldüğü iddiası

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden beklenen büyük açıklama öncesi, Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Ancak, bir görgü tanığı tarafından yapılan açıklamada, Kate Middleton'ın eşi Prens William ile birlikte alışveriş yaparken mutlu ve iyi göründüğü belirtildi.

18.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden "büyük bir açıklama" beklendiği iddia edildi. Açıklamanın ne olacağı merak konusu olurken bir süredir ortalıkta görünmeyen Prenses Kate Middleton'ın öldüğü öne sürüldü. Dünya gündemine oturan Kate Middleton'dan haber geldi.

"MUTLU VE İYİ GÖRÜNÜYORDU"

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir mekanda alışveriş yaparken görüntülendi.

Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Çiftin alışveriş esnasında hiçbir şekilde fotoğraf çekilmesine izin vermemesinden dolayı bir kareleri yayınlanamadı.

Kaynak: Magazinkolik

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