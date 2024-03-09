Kolera lakaplı rapçi Esen Güler Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.
Sosyal medyadan gelen 'Evlenmeyi düşünüyor mu?' sorusuna cevap veren Kolera, " Evlenmeyi düşünmüyorum. Çünkü sahte bir şey aslında bakarsan evlilik. Sevi, aşk öldüğü zaman sahtekarlık kalıyor geriye. Etrafıma baktığım zaman kimse kimseye aşık değil. Sadece o sahtekarlığı sürdürüyorlar. Evlenmesen de sevgi devam eden bir şey. Evlilik kadınları maddi açıdan koruyan bir şey. Bir sevgiyi, aşkı yaşamak için illa imza atmaya gerek yok ki. Evlenmeyi düşünmüyorum, aşk yaşamıyorum." dedi.
Son Dakika › Magazin › Rapçi Kolera evlilikle ilgili düşüncelerini paylaştı: Evlilik sahte bir şey, evlenmeyi düşünmüyorum - Son Dakika
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girmesi herkesin ağzını açık bıraktı.
Bahar dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber'e çıkarak kadınların eşit hak ile fırsatlara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için kampanya başlattı.
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı bir şirketin, kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Çağlayan, sponsorlu reklam olarak karşısına çıkan bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi ve paranın korunması gerektiğini vurguladı. Kendisinin hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir anlaşması olmadığını belirtti.
Ülker Stadyumu önüne heykeli dikilen Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, eseri çok beğendiğini belirterek "Kol kaslarımdan, saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar aslında beni çok güzel resmetmişler" derken birçok kullanıcı "Üstü Eda altı Erdem olmuş" yorumunu yaptı.
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