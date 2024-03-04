Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi

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Hint holding patronu olan ve 114 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin insanı olarak bilinen Reliance isimli şirketin sahibi Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ve bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Radhika Merchant resmi nikahın kıyılmasına daha birkaç ay olmasına rağmen lüks bir tören düzenledi.

Cuma günü başlayan düğün törenlerine 1200 davetli katıldı.

Geleneksel düğün seremonilerinin de yapıldığı etkinlikte bölgedeki bir köyde 51 bin kişiye yemek verildiği de öğrenildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden davetliler gelirken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı çatı kuruluşu Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Hint milyarderler Gautam Adani ve Kumar Mangalam Birla gibi isimlerin katıldığı törende Bollywood yıldızları da yer aldı.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da törene ailesiyle katıldı.

Anant Ambani'nin kutlamalarına katılan konuklar yaklaşık 100 şef tarafından hazırlanan 500 yemeğin tadına baktı.

Davetlilere sağlanan ve Reuters tarafından görülen bir planlama belgesine göre, davetlilere özel sunumlar da oldu... Bunlar arasında saç şekillendirme, makyaj ve Hint kıyafetleri drapistler bulunuyor.

Davetlilerin, Reliance'ın 2.000'den fazla hayvana ev sahipliği yaptığını ve dünyanın en büyük fil hastanelerinden birine sahip olduğunu söylediği bir kurtarma merkezini ziyaret ettiği şenliklerde kıyafet kuralı "orman ateşi" olarak belirlendi ve konukların hayvan desenli kıyafetler ya da Hawaii gömlekleri giymeleri tavsiye edildi.

JET UÇUŞLARINDA UYARI VAR

Yeni Delhi ve Mumbai'den dönüş charter jet uçuşları sunuluyor, ancak konuklardan kendilerini çift başına yalnızca iki bagaj veya üç valizle sınırlama getirmeleri istendi. Belgede, daha fazla eşya getirilmesi durumunda bunun aynı uçakta ulaşmasının garantisinin olmadığı belirtildi.

Konuklardan ayrıca çamaşırhane hizmetlerine ilişkin beklentilerinde de makul olmaları isteniyor. "Ütüye verilen tüm giysiler 3 saat içinde iade edilecektir... bundan daha hızlı bir şey beklemek veya talep etmek mümkün olmayabilir" denildi.

"RIHANNA'NIN PERFORMANSI ZAYIFTI"

Jamnagar bölgesinde düzenlenen törende Barbadoslu pop yıldızı Rihanna ve ABD'li sihirbaz David Blaine sahne aldı. Rihanna'nın 90 dakikalık performans için 6 milyon dolar aldığı öğrenildi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Rihanna'nın performansının beklentileri karşılamadığını belirterek eleştiri yöneltti.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te Rihanna'nın konseri sırasında çekilen bazı görüntüler yayınlanırken birçok kullanıcı, "Rihanna çok tembel bir performans göstermişti.

Taylor Swift bile daha çok enerji getirir sahneye" derken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar çok paraya çok az iş yapmış, aileyi dolandırmış" dedi.

Bir kullanıcı ise, "Rihanna'nın hiç umrunda değil. Elinden gelenin en azını yapıyor" ifadesini kullandı.

90 dakikalık performansında Rihanna Umbrella, We Found Love, Stay, Rude Boy, Diamonds ve Work gibi şarkılarını söyledi.

Öte yandan Rihanna'nın performansından sonra düğün törenine katılmadığı ve ekibiyle birlikte Hindistan'dan ayrıldığı da ortaya çıktı.

İngiliz medyası, "Rihanna performansından sonra çok uzun bir süre orada kalmadı ve ekibiyle birlikte bölgeden ayrıldı" ifadesine yer verdi.