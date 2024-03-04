Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi

Hint holding patronu olan ve 114 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin insanı olarak bilinen Reliance isimli şirketin sahibi Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani ve bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Radhika Merchant resmi nikahın kıyılmasına daha birkaç ay olmasına rağmen lüks bir tören düzenledi.
Cuma günü başlayan düğün törenlerine 1200 davetli katıldı.
Geleneksel düğün seremonilerinin de yapıldığı etkinlikte bölgedeki bir köyde 51 bin kişiye yemek verildiği de öğrenildi.
Dünyanın farklı bölgelerinden davetliler gelirken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı çatı kuruluşu Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Hint milyarderler Gautam Adani ve Kumar Mangalam Birla gibi isimlerin katıldığı törende Bollywood yıldızları da yer aldı.
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da törene ailesiyle katıldı.
Anant Ambani'nin kutlamalarına katılan konuklar yaklaşık 100 şef tarafından hazırlanan 500 yemeğin tadına baktı.
Davetlilere sağlanan ve Reuters tarafından görülen bir planlama belgesine göre, davetlilere özel sunumlar da oldu... Bunlar arasında saç şekillendirme, makyaj ve Hint kıyafetleri drapistler bulunuyor.
Davetlilerin, Reliance'ın 2.000'den fazla hayvana ev sahipliği yaptığını ve dünyanın en büyük fil hastanelerinden birine sahip olduğunu söylediği bir kurtarma merkezini ziyaret ettiği şenliklerde kıyafet kuralı "orman ateşi" olarak belirlendi ve konukların hayvan desenli kıyafetler ya da Hawaii gömlekleri giymeleri tavsiye edildi.
JET UÇUŞLARINDA UYARI VAR
Yeni Delhi ve Mumbai'den dönüş charter jet uçuşları sunuluyor, ancak konuklardan kendilerini çift başına yalnızca iki bagaj veya üç valizle sınırlama getirmeleri istendi. Belgede, daha fazla eşya getirilmesi durumunda bunun aynı uçakta ulaşmasının garantisinin olmadığı belirtildi.
Konuklardan ayrıca çamaşırhane hizmetlerine ilişkin beklentilerinde de makul olmaları isteniyor. "Ütüye verilen tüm giysiler 3 saat içinde iade edilecektir... bundan daha hızlı bir şey beklemek veya talep etmek mümkün olmayabilir" denildi.
"RIHANNA'NIN PERFORMANSI ZAYIFTI"
Jamnagar bölgesinde düzenlenen törende Barbadoslu pop yıldızı Rihanna ve ABD'li sihirbaz David Blaine sahne aldı. Rihanna'nın 90 dakikalık performans için 6 milyon dolar aldığı öğrenildi.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Rihanna'nın performansının beklentileri karşılamadığını belirterek eleştiri yöneltti.
Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te Rihanna'nın konseri sırasında çekilen bazı görüntüler yayınlanırken birçok kullanıcı, "Rihanna çok tembel bir performans göstermişti.
Taylor Swift bile daha çok enerji getirir sahneye" derken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar çok paraya çok az iş yapmış, aileyi dolandırmış" dedi.
Bir kullanıcı ise, "Rihanna'nın hiç umrunda değil. Elinden gelenin en azını yapıyor" ifadesini kullandı.
90 dakikalık performansında Rihanna Umbrella, We Found Love, Stay, Rude Boy, Diamonds ve Work gibi şarkılarını söyledi.
Öte yandan Rihanna'nın performansından sonra düğün törenine katılmadığı ve ekibiyle birlikte Hindistan'dan ayrıldığı da ortaya çıktı.
İngiliz medyası, "Rihanna performansından sonra çok uzun bir süre orada kalmadı ve ekibiyle birlikte bölgeden ayrıldı" ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Magazin › Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi - Son Dakika
Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan ''Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar.'' diyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünü seve seve kabul ettiğini söyledi. Akkoyun, Amasya'da düzenlenen kitap fuarında hayranlarıyla buluştu.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.
Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.
Meryem ve Zeynep, kaçma girişimlerinde başarısız olunca dergaha geri dönmek zorunda kalır. Ancak dönüşlerinde Zeynep'i, Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir. Suavi'nin ötanazi planları için kullanılmak istenen Meryem, yaşlı adamın planının en büyük tehdidi haline gelir. Zeynep'in Cüneyd'in sırrını ifşa ettiği sanılan iftira, kıskançlık ve karanlık yüzleşmelerle dolu bir süreci başlatır. Mira'nın gerçek ailesini bulma çabaları ise büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Hande'nin tarikatın sırlarını ifşa eden haberin ele geçirilmesiyle adaletin kılıcı sallanmaya başlar.
Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da paylaştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan dokunulmazlık oyununda Nagihan Karadere sakatlandı. Dizinden yaşadığı sakatlık sonrası acil müdahale yapılan Nagihan'ın durumu endişe yaratırken, diskalifiye olma ihtimali konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları bilgilendirerek durumun riskli olduğunu belirtti.
Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı. Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, 'İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz' yazısı yer aldı. Şıkel yaptığı paylaşıma, 'Bal yavrum, canım oğlum.. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı...' notunu düştü. Emre Altuğ ise, 'İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam, aslanım' ifadelerini kullandı.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?