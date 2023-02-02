Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi - Son Dakika
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Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi

02.02.2023 14:41

Reyting rekortmeni dizilerin başında gelen Yalı Çapkını'nda Seyran ile evli olan Ferit'in yasak aşkı Pelin'in sahnelerine ağırlık verilmesi izleyicileri kızdırınca senaryoda değişiklik yapıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Seyran, eşinin yasak aşkını saçından tutarak evden kovuyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Seyran ile evli olan Ferit'in yasak aşkı Pelin'i ailesiyle yaşadığı eve getirmesi izleyicileri kızdırdı. Yasak aşkın ön plana çıkarılmasından rahatsız olan kullanıcılar, sosyal medyada paylaşım yaparak diziyi izlemeyeceklerini söyledi. Sosyal medyada gündem olan diziye gelen tepkilerin ardından senaryoda değişiklik yapma kararı alındı.

FİNAL SAHNESİ YENİDEN YAZILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını son bölüm finalinde Ferit'in İfakat'la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmek istediğini söylediği sahneler vardı. Seyran'ın da kulak misaifiri olduğu sahne izleyicileri kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıların tepkisinden sonra dizinin senaryosu revize edilerek final sahnesi yeniden yazıldı.

O sahneler yerine Seyran'ın (Afra Saraçoğlu), Ferit'in (Mert Ramazan Demir) tüm engellemelerine rağmen yalıyı basıp Pelin'in saçına yapıştığı sahne çekildi.

Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi
Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi
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Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi - Son Dakika


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