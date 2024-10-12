Reyting savaşında rakiplerine yenilen Kötü Kan dizisi final yaptı

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Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Levent Ülgen gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Kötü Kan" dizisi, dünkü bölümüyle final yaparak izleyicileri şaşırttı. Sadece 6 bölüm süren dizi, beklenmedik bir şekilde ekrana veda etti.

SEYİRCİLER ERKEN FİNALE TEPKİ GÖSTERDİ

İzleyiciler, dizinin kısa sürede sona ermesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Güzel bir dizi daha reyting kurbanı oldu", "Kadro bu kadar iyi olsa da iş yapmıyormuş demek ki, yazık oldu" ve "Böyle bir diziyi bitirmeleri çok ilginç" gibi ifadeler öne çıktı. Diziye duyulan hayranlık, kısa süre içinde sona ermesiyle birlikte derin bir hayal kırıklığına dönüştü.

CUMA AKŞAMLARI GÜÇLÜ RAKİPLERE KARŞI MÜCADELE ETTİ

Dizinin bitme nedeni olarak, reytinglerin düşük olması gösteriliyor. Cuma akşamları yayınlanan "Kötü Kan", aynı saatlerde ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti", "Yalı Çapkını", "Kara Ağaç Destanı" ve "Arka Sokaklar" gibi popüler yapımlarla baş edemedi. İzleyiciler, bu rekabetin dizinin kaderini belirlediğini düşünüyor.

Dizinin sona ermesi, kaliteli kadrosuna rağmen yeterince ilgi çekemediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Seyirci, böyle bir yapımın daha uzun süre ekranda kalmasını umuyordu.