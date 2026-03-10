Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı? - Son Dakika
Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Haberin Videosunu İzleyin
Rıza Baba\'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
10.03.2026 16:27
Haberin Videosunu İzleyin
Rıza Baba\'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
Haber Videosu

Apar topar hastaneye kaldırılarak hayranlarını endişelendiren Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in son sağlık durumunu doktoru açıkladı. "Beynine pıhtı attı" iddialarının doğru olmadığını ve oyuncunun yoğun tempoya bağlı dehidrasyon geçirdiğini belirten doktor, "Zafer ağabeyimiz gayet iyi" dedi.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı “Baron Mehmet Karahanlı”, Arka Sokaklar dizisindeki “Rıza Baba” karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Zafer Ergin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması hayranlarını endişelendirdi. 83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son açıklama doktorundan geldi.

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

“ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK”

Zafer Ergin’in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kamuoyuna rahatlatan bir açıklama yaptı. Dağ, “Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

“BEYNİNE PIHTI ATTI” İDDİALARINI YALANLADI

Prof. Dr. Serdar Dağ, sosyal medyada ortaya atılan “beynine pıhtı attı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurguladı. Usta oyuncunun yoğun çalışma temposuna bağlı olarak dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması nedeniyle rahatsızlandığını belirtti.

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

SETE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Daha önce Zafer Ergin’in eşi Binnaz Ergin de yaptığı açıklamada, oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını söylemişti. Ergin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sete döneceği öğrenildi.

Magazin, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    arka sokakların finişi geldi artık 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı? - Son Dakika
