Rıza Baba\'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı “Baron Mehmet Karahanlı”, Arka Sokaklar dizisindeki “Rıza Baba” karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Zafer Ergin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması hayranlarını endişelendirdi. 83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son açıklama doktorundan geldi.

“ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK”

Zafer Ergin’in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kamuoyuna rahatlatan bir açıklama yaptı. Dağ, “Zafer ağabeyimiz gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

“BEYNİNE PIHTI ATTI” İDDİALARINI YALANLADI

Prof. Dr. Serdar Dağ, sosyal medyada ortaya atılan “beynine pıhtı attı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını da vurguladı. Usta oyuncunun yoğun çalışma temposuna bağlı olarak dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması nedeniyle rahatsızlandığını belirtti.

SETE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Daha önce Zafer Ergin’in eşi Binnaz Ergin de yaptığı açıklamada, oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını söylemişti. Ergin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sete döneceği öğrenildi.