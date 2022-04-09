Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler - Son Dakika
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Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler

09.04.2022 07:58

Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. İddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, aynı zamanda meslektaş olduğu yeni sevgilisi Selin Işık ile Cihangir'de objektiflere yakalandı.

Final yapan Çukur dizisindeki Aliço rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra Yüsra Geyik ve yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı ileri sürülen Kocaoğlu, meslektaşı Selin Işık ile objektiflere takıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Cihangir'de balıkçı çıkışı görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu, "Yeterince fotoğraf çektiniz. Mekandaki vatandaşlar rahatsız oluyor. İlginize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu'nun aşk sarhoşu olması gözlerden kaçmadı.

Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle ilk kez Cihangir'de görüntülendi

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık, 26 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Işık, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazandı. Daha sonra da daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle ilk kez Cihangir'de görüntülendi
Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle ilk kez Cihangir'de görüntülendi
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Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı, Selin Işık, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler - Son Dakika


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