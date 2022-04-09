Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler - Son Dakika

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Final yapan Çukur dizisindeki Aliço rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra Yüsra Geyik ve yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı ileri sürülen Kocaoğlu, meslektaşı Selin Işık ile objektiflere takıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Cihangir'de balıkçı çıkışı görüntülenen ikiliden Rıza Kocaoğlu, "Yeterince fotoğraf çektiniz. Mekandaki vatandaşlar rahatsız oluyor. İlginize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu'nun aşk sarhoşu olması gözlerden kaçmadı.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Selin Işık, 26 Kasım 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Işık, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazandı. Daha sonra da daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı.