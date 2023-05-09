Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı - Son Dakika
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Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı

09.05.2023 19:09

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov, arkadaşları ile trafik kurallarını hiçe sayıp otomobil ile gösteri yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

Hasbulla, bir grup arkadaşı ile arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra, araçları ile caddede diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak şekilde gösteri yapmaya başladı.

İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Şikayet üzerine polis tarafından arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. İç İşleri Bakanlığı, Hasbulla ve arkadaşlarının caddede otomobil ile yaptıkları tehlikeli anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Hasbulla'nın direksiyon başında olmadığı araç içinde olduğu görülüyor.

Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı

VERİLEN CEZA AÇIKLANMADI

Hasbulla ve arkadaşları daha sonra serbest bırakıldı. Kendilerine verilen ceza hakkında açıklama yapılmadı.

Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı
Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı
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Son Dakika Magazin Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı - Son Dakika
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