Netflix'in yeni romantik komedisi Rüzgara Bırak, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak, cesur sahneleriyle de sosyal medyada çok konuşuldu.
Geçtiğimiz yaz Çeşme'de çekilen Rüzgara Bırak filmi, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu.
Aylardır büyük bir heyecanla beklenen film Netflix'te yayına girdikten sonra cesur sahneleriyle gündem oldu.
Setten gelen fotoğraflarda da çok yakıştırılan ikilinin yakın sahneleri izleyiciden "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin", "Ben mağarama dönüyorum" yorumları aldı.
Başarılı bir iş kadını olan Aslı, büyük bir şirketin yönetiminde söz sahibi olan hırslı bir CEO'dur. Ancak şirketin veliahtı olan Ege ile yolları beklenmedik bir şekilde Alaçatı'da kesişir. İlk başta çatışmalarla başlayan bu karşılaşma, zamanla tutkulu bir aşka dönüşecektir. Rüzgara Bırak, yalnızca romantik bir hikâye sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayı koruma ve yanlış yapılaşma konularına da değinerek izleyiciyi düşündürmeyi amaçlar.
Son Dakika › Magazin › Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı - Son Dakika
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