Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı - Son Dakika
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Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Rüzgara Bırak, cesur sahneleriyle sosyal medyayı salladı. İzleyicilerden bazıları, ''Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin'', ''Ben mağarama dönüyorum'' yorumlarında bulundu.

15.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:55
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Netflix'in yeni romantik komedisi Rüzgara Bırak, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak, cesur sahneleriyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz yaz Çeşme'de çekilen Rüzgara Bırak filmi, aşkın ve doğanın iç içe geçtiği bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturdu.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ'TAN CESUR SAHNE

Aylardır büyük bir heyecanla beklenen film Netflix'te yayına girdikten sonra cesur sahneleriyle gündem oldu.

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

"ALLAH SABIR VERSİN"

Setten gelen fotoğraflarda da çok yakıştırılan ikilinin yakın sahneleri izleyiciden "Allah Gupse Özay ile Hakan Sabancı'ya sabır versin", "Ben mağarama dönüyorum" yorumları aldı.

Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesi sosyal medyayı salladı

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Başarılı bir iş kadını olan Aslı, büyük bir şirketin yönetiminde söz sahibi olan hırslı bir CEO'dur. Ancak şirketin veliahtı olan Ege ile yolları beklenmedik bir şekilde Alaçatı'da kesişir. İlk başta çatışmalarla başlayan bu karşılaşma, zamanla tutkulu bir aşka dönüşecektir. Rüzgara Bırak, yalnızca romantik bir hikâye sunmakla kalmaz, aynı zamanda doğayı koruma ve yanlış yapılaşma konularına da değinerek izleyiciyi düşündürmeyi amaçlar.

Rüzgara Bırak\'ta Hande Erçel ve Barış Arduç\'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hakan Sabancı, Barış Arduç, Hande Erçel, Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Riza Ozturk:
    Arsızlığa cesaret, zinaya aşk dediler Bir neslin ahlakını işte böyle yediler. N.F.K 66 3 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bunun kocası bu sahneleri görünce ne diyor acaba çok merak ediyorum domuz nefisli olmak bu olsa gerek 30 3 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Dunya estetik şampiyonu oyuncu olmadan şişirme yalan dolan oyuncu teneke reçel 24 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    turk toplumunu da bozdunuz.degeriniz yok.izlenmiyor bu kanal ve filmler.öpüşmek soyunmak bunlari bırakın. 23 3 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    vay Barış Ardunç üsküdarlı barış …beş vakit namazında niyazında olan Barış … olmadı … şöhret afattır … 20 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bunlarda sanat diye birbirinin karısını kızını götürüyor ya 15 2 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    rahmetli sakip sabanci olsaydi bu soyu,ahmet agaoglu gibi olmazdi 6 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇALIP, CIRPMASINLAR, KUL HAKKI YETIM HAKKI YE.MESINLER, EN BÜYÜK AHLAKSIZLIK HAK YEMEKTIR 1 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    götür gari 4 0 Yanıtla
  • yalnız Adam:
    mağaramızda mutluyuz 2 0 Yanıtla
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