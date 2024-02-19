Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı

Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı

Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Nejat İşler, dökülen saçlarıyla şaşkına çevirdi.

19.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son imajıyla dikkat çekti.

HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Dizide saçları gür görülen Nejat İşler'in son fotoğrafında dökülen saçları dikkat çekti. Saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken bir kısımda daha önce rol aldığı işlerde saçlarına müdahale ettirerek daha gür gösterdiğini ileri sürdü.

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almıştı. Aldığı kiloları hızla veren oyuncu, daha sonra dizi ve film projelerinde yer almıştı.

İşte Nejat İşler'in son hali...

Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı
Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı
Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı
Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı

Nejat İşler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talip Konyali: bence çökmüş gibi geldi..alkol alkol ala ala..nereye kadar... 53 11 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Düzensiz hayat alkol gece hayatı spor yok yazık 8 2 Yanıtla
  • mert çelik: daha ıyı olmus 6 2 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Bizene bundan 7 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Kendini bitirdin be adamim 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement