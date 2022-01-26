Sadakatsiz dizisine sağlık molası! Bugün yayınlanmayacak

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi,iki haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi bu hafta sağlık arası veriyor.

BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" denildi.

BİR BAŞROL DAHA KORONAYA YAKALANDI

Dizinin Asya'sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.