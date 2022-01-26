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Sadakatsiz dizisine sağlık molası! Bugün yayınlanmayacak - Son Dakika

Sadakatsiz dizisine sağlık molası! Bugün yayınlanmayacak

26.01.2022 07:49
Sadakatsiz dizisine sağlık molası! Bugün yayınlanmayacak

2 haftalık yılbaşı tatili sonrası geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere ve Berkay Ateş'in testi pozitif çıktı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise bu akşam yayınlanmayacak.

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi,iki haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi bu hafta sağlık arası veriyor.

BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" denildi.

Koronavirüs paniği yaşanan Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanmayacak

BİR BAŞROL DAHA KORONAYA YAKALANDI

Dizinin Asya'sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

Koronavirüs paniği yaşanan Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanmayacak
Koronavirüs paniği yaşanan Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanmayacak
Koronavirüs paniği yaşanan Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanmayacak
Koronavirüs paniği yaşanan Sadakatsiz dizisi bugün yayınlanmayacak
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Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Cansu Dere, Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sadakatsiz dizisine sağlık molası! Bugün yayınlanmayacak - Son Dakika Magazin


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