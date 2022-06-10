Safranbolu'da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti

10.06.2022 02:07
Safranbolu'da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kolpa ve ünlü rapçi Eypio hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde sahne alan ünlü şarkıcı Kolpa ve ünlü rapçi Eypio hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 23. kez düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolayısıyla Kolpa olarak bilinen Barış Yurtçu ve Eypio olarak bilinen Abdürrahim Akça Safranbolu'da sahne aldı. Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kolpa ve Eypio açık hava konserleriyle hayranlarını coşturdu. Birbirinden güzel parçaları hayranlarıyla birlikte söyleyen sanatçılar Safranbolu'ya unutulmaz bir gece yaşattılar. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de gençlerin coşkusuna ortak olarak onlarla birlikte şarkılar söyledi.

Başkan Köse, iki sanatçıya Safranbolu'ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim etti. - KARABÜK

YORUMLAR
500
İstanbul'da Pink Floyd rüzgarı esti İstanbul'da Pink Floyd rüzgarı esti Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safranbolu'da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:31 Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 02:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Kolpa ve Eypio rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement