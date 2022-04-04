Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor

04.04.2022 12:28
Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor

TÜİK'in yüzde 61,14 olarak açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin paylaşımda bulunan komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından "61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Şahan Gökbakar konuyla ilgili twitter hesabından paylaşım yapan komedyen""61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor" sözlerine yer verdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Gökbakar, "TÜİK'e göre enflasyon %61 çıkmış. 61 neresi? Trabzon! Veeee yıllar sonra beklenen oluyor. Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor. Bu şekilde okumak lazım bu veriyi. Ver horonuuuu!" diye yazdı.

Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
YORUMLAR (2)
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Şahan Gökbakar, Enflasyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor - Son Dakika


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