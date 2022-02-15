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Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum

15.02.2022 09:11
Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum

Şahan Gökbakar son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Son olarak Muharrem Sarıkaya paylaşımına yer verdi. Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği canlı yayın esnasında İHA muhabirine tokat atmıştı. Muharrem Sarıkaya, kurumla ilişkisi kesilmedi. 17 Aralık'ta ara verdiği Habertürk'teki yazılarına bugün yeniden başladı. Konu ile Şahan Gökbakar, "Yöneticileri kınıyorum" sözlerine yer verdi.

Canlı yayın sırasında muhabirine tokat ve büyük tepki çeken Muharrem Sarıkaya, ara verdiği yazılarına geri döndü. Konu ile ilgili Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN MUHARREM SARIKAYA ELEŞTİRİSİ

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Muharrem Sarıkaya'nın yazılarına tekrar başlamasına sitem etti. Gökbakar, "Kendisine yardım etmeye çalışan kameraman kardeşimize, belediye başkanı hanımın ve oradaki diğer insanların gözü önünde şiddet uygulayan, yaptığı rezaleti herkesin gördüğü Muharrem Sarıkaya'yı tekrar yazar kadrosuna katan @Haberturk ve yöneticilerini kınıyorum!" sözlerine yer verdi.

Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında yaşanan ses problemi nedeniyle gazeteci Ahmet Demir'e tokat atan Sarıkaya, tepkiler üzerine özür dilemiş ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Ancak kurumla ilişiği kesilmeyen Sarıkaya, 17 Aralık'ta ara verdiği yazılarına bugün yeniden başladı. Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk mesaisi yeniden başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında yaşanan ses problemi nedeniyle gazeteci Ahmet Demir'e tokat atan Sarıkaya, tepkiler üzerine özür dilemiş ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Ancak kurumla ilişiği kesilmeyen Sarıkaya, 17 Aralık'ta ara verdiği yazılarına bugün yeniden başladı. Sarıkaya 'İkinci şans' başlıklı yazısında, "Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim. Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim... Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım" satırlarına yer verdi.

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Muharrem Sarıkaya, Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum - Son Dakika Magazin


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