Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tutmasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Şahan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BANKALAR BİLDİĞİNİ OKUYOR"

Şahan Gökbakar, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?" ifadelerini kullandı.